ВСУ повредили от 17% до 22% всей инфраструктуры маркетплейса Wildberries. Фото:

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Ракурс

Сили оборони України майже щодня два тижні поспіль атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries.

Зокрема, українські дрони влучали по логістичних об'єктах Wildberries у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та ще десятках інших міст Російської Федерації. Дані Data Insight свідчать, що за цей час удари України пошкодили від 17% до 22% усієї логістичної інфраструктури інтернет-магазину. Про це повідомило видання Forbes.

Експерти вважають, що Wildberries знадобиться витратити від 62,5 до 80,8 млрд руб. на те, щоб відновити знищені об'єкти. Також сильно постраждали продавці, які працюють із маркетплейсом. Збитки цих підприємців сягнули від 215 до 280 млрд руб.

Засновниця компанії RWB Тетяна Кім заявила, що їхні склади застраховані. Однак поліси не покривають ризики атак дронами. А чотири найбільші страхові компанії підтвердили, що взагалі не страхують об'єкти Wildberries.

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що маркетплейс Wildberries заборонив працівникам складів користуватися смартфонами під час роботи. Робітникам дозволено користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. Причиною заборони назвали ризики, пов’язані зі зйомкою під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 31 липня українські дрони прицільно вдарили по логістичному центру російського маркетплейса Wildberries Волгограді. Уражений комплекс має площу 44 тис. кв. м і вважається ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей Росії. На території складу спалахнула масштабна пожежа.