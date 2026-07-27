Силы обороны поразили экспортный терминал в Ростовской области. Фото:

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Ураження експортного терміналу у Ростовській області РФ підтвердив президент Володимир Зеленський.

У ніч на 27 липня підрозділи Сил оборони України уразили не лише цей об'єкт, який знаходиться за 250 км від лінії бойового зіткнення. Також українські безпілотники уразили нафтові об'єкти у Ярославському регіоні та Удмуртії, що за 1 тис. 300 км від українського кордону. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 км від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1 тис. 300 км від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, моніторингові Telegram-канали та OSINT-канали 27 липня поінформували про задимлення над Ростовським морським торговим портом, який є універсальним перевантажувальним комплексом, який попри розташування на річці Дон вважається морським, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство.