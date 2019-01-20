«Кровавая Луна»: этой ночью ожидается удивительное астрономическое явление (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В ночь на 21 января в небе появится «кровавая Луна», фото: Max Pixel

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В ночь 21 января на небе можно будет наблюдать удивительное астрономическое явление — появление «кровавой Луны».

К тому же, это будет последний раз в ближайшие несколько лет, когда можно будет увидеть спутник Земли, окрашенный в похожий на ржавчину красноватый оттенок, сообщает издание The Independent.

Следующая «кровавая Луна» появится на небе лишь 26 мая 2021 года, однако увидеть его можно будет только в южной и восточной часть Азии, Южной Америке, большинстве территорий Северной Америки, Антарктиде, Тихом океане и части территорий Индийского и Атлантического океанов. То есть, с территории Украины ее наблюдать не удастся.

Отсутствие «кровавой Луны» не означает, что в течение этого времени больше не будет происходить лунных затмений, однако они не будут такими зрелищными.

Красноватый оттенок спутник Земли приобретает вследствие отражения переломленных и рассеянных земной атмосферой солнечных лучей.

На этот раз «кровавая Луна» совпадет с пребыванием спутника Земли в перигее — максимально близком к Земле участке орбиты, поэтому для наблюдателя на поверхности нашей планеты она будет выглядеть несколько больше, чем обычно. Впрочем, ожидать, что Луна приобретет гигантские размеры, не стоит — речь идет об увеличении всего лишь на проценты занимаемой на небе площади и яркости.

Затмение начнется 21 января в 4.36, завершится в 7.12.

Напомним, «кровавую Луну» также наблюдали в июле 2018 года.