У рыб обнаружился встроенный «фитнес-браслет»

Ученые сделали важное открытие о рыбах. Фото из открытых источников

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Racurs.ua

До настоящего времени ученые не могли с достаточной точностью измерить энергетические затраты рыб, и новое открытие оказалось весьма полезным.

Как выяснилось, темп жизни рыбы фиксирует небольшая структура, расположенная во внутреннем ухе, — отолит, или ушной камень, пишет EurekAlert.

Отолиты помогают рыбе ориентироваться в пространстве, измеряют скорость ее движения и выполняют роль органа слуха. Теперь же ученые из Великобритании, Норвегии и Дании выяснили, что эта структура также выступает в качестве фитнес-браслета, показывая, насколько активный образ жизни вела рыба.

Углерод в ушном камне имеет два источника — вода, в которой обитает рыба, и пища, которую она ест. Углерод из обоих источников смешивается в крови, после чего частично попадает в отолит в виде карбоната кальция.

Проанализировав карбонат кальция, исследователи могут определить, сколько углерода получено из воды или пищи. Когда метаболизм рыбы увеличивается, например, она находится в более теплой воде или ее активность возрастает, рыба потребляет больше пищи, в результате растет доля углерода, полученная из еды.

Ушной камень состоит из множества слоев, которые появляются со временем, подобно кольцам в стволе дерева. Каждый новый слой отолита отражает рост рыбы и может использоваться для документирования ее возраста. Эти данные можно восстановить даже после смерти рыбы. Теперь исследователи могут определить, как ежемесячно менялся метаболизм рыбы в течение ее жизни, в том числе то, как влияли на метаболизм сезонные колебания температуры, пищи и поведения.

Ученые называют открытие очень важным для изучения поведения рыб, в том числе коммерческих видов. Благодаря этому можно предсказывать, что будет происходить с рыбой в зависимости от изменений условий ее обитания.