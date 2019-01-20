В похищенной коллекции были часы ряда престижных торговых марок, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117037-v-vinnice-u-grajdanina-turcii-pohitili-kollekciu-naruchnyh-chasov-smi.html

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В Виннице у гражданина Турции похитили коллекции наручных часов и браслетов из янтаря, которые он хранил в своей квартире. Также исчезли деньги и ювелирные изделия.

Преступление было совершено во время отсутствия иностранца, сообщают УНН со ссылкой на источники в полиции Винничины.

Отмечается, что в коллекции гражданина Турции были часы таких престижных торговых марок как Rolex, Armani, Orient и др.

Попасть в помещение коллекционера злоумышленнику удалось, подобрав ключи к двери квартиры.

По факту совершения кражи осуществляется расследование.

Напомним, недавно проведенная в NASA ревизия обнаружила исчезновение ряда исторических артефактов, которые впоследствии попали в частные коллекции. Среди наиболее значительных потерь — прототип лунохода, который один из владельцев даже успел сдать на металлолом, сумка с настоящей лунной пылью, и джойстики миссии «Аполлон-11». Причина такого вопиющего разбазаривания исторического наследия заключается в том, что в космическом агентстве в течение долгого времени хранению и учету артефактов не придавали должного значения. В частности, джойстики «Аполлона» одному из сотрудников руководство просто приказало выбросить.