Хуртовини повертаються до України: рятувальники попередили про сильні опади і загрозу сходження лавин. Фото: Інформатор

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Погіршення погодних умов 21−22 січня очікується практично на всій території України.

Синоптики прогнозують складні погодні умови у південних, східних та центральних областях. Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, в цих регіонах очікуються значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледиця, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У високогір’ї та в горах Закарпатської й Івано-Франківської областей сьогодні збережеться значна сніголавинна небезпека третього рівня. Також є ймовірність зсуву снігу на дороги у Закарпатській області.

Раніше патрульна поліція оприлюднила карту з позначенням регіонів України, в яких водіям слід уважніше обирати маршрути для пересування з урахуванням погодних умов.