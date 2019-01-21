Снігові лавини накрили декілька доріг на Закарпатті (КАРТА)

Снігові лавини накрили декілька доріг на Закарпатті, фото — Фейсбук

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Екстремальні погодні умови спричинили сходження декількох лавин у Закарпатській області.

Велетенські зсуви снігу на певний час припинили рух автомобілів кількома дорогами, обійшлося без загиблих або постраждалих, повідомили 21 січня у відділі Гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Під час обстеження лавинонебезпечних ділянок Карпат 20 січня рятувальники виявили сходження лавин з двох схилів гори Брескул. Ще раніше стався зсув снігу на автодорогу Колочава-Бедевля поблизу селища Усть-Чорна у Тячівському районі. Рух автомобілів тут обмежили на декілька годин.

Засипало снігом з гори й автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів. Біля села Ділове Рахівського району заблокувала дорогу снігова маса обсягом 300 куб. м. Висота снігу, який зсунувся з гори, сягала приблизно 2 м, протяжність — 30 м.

Український Гідрометцентр попередив, що 21 січня у високогір’ї і в горах Закарпатської області, 21−22 січня в горах Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Помірна лавинна небезпека утримуватиметься 21−22 січня у горах Чернівецької та Львівської областей, а в 22−23 січня у горах Закарпаття.

Нагадаємо, що на початку січня у Карпатах загубилась група туристів. Двох лижників знайшли у перші години пошуків, наступного дня знайшли тіло ще одного туриста, та того ж дня ввечері вдалося знайти живим ще одного мандрівника. Доля ще одного киянина була невідомою декілька днів, доки його не виявили у хатинці лісника.