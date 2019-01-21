Стало відомо, хто очолив рейтинг кнопкодавів 2018 року (ІНФОГРАФІКА)

Стало відомо, хто очолив рейтинг кнопкодавів 2018 року / Фото: news.pn

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Рейтинг кнопкодавів 2018 року очолив народний депутат з групи «Відродження» Антон Яценко. Таку «вмілість» своїх рук народний обранець торік продемонстрував 97 разів.

Ще щонайменше 140 нардепів кнопкодавили 1270 разів під час парламентських голосувань. Зазначається, що однією з причин масового кнопкодавства у Верховній Раді є низька явка депутатів на пленарні засідання. Про це інформує рух «Чесно».

Лідерами серед фракційного кнопкодавства стала президентська політсила «Блок Петра Порошенка» (475 разів). Друге місце посідає фракція «Народний фронт» (334 рази), а третє — група «Відродження» (237 разів).

Згідно з Конституцією України, парламентарі повинні голосувати особисто. Однак за порушення цієї норми законодавством не передбачено жодних санкцій.

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» склав рейтинг нардепів-кпопкодавів жовтня.