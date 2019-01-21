Москаль возглавил предвыборный штаб Порошенко (ВИДЕО)

Москаль возглавил предвыборный штаб Порошенко. Фото: LIGA.net

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Геннадий Москаль заявил о том, что он возглавил предвыборный штаб Петра Порошенко.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации заявил в студии телеканала «М-студио», что он не только возглавляет ОГА, а еще является руководителем группы депутатов в облсовете от «Блока Петра Порошенко», а также ячейки партийной организации БПП «Солидарность», избирательного штаба кандидата в президенты Порошенко и VIP-агитатором.

Отметим, что на данный момент президент Украины еще не подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в президенты. Ожидается, что выдвижение Порошенко в президенты состоится 29 января в Международном выставочном центре. В то же время, по данным «РБК-Украина», это может произойти 30 января или 2 февраля.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Зарегистрироваться кандидатом в президенты можно до 4 февраля, а окончательный список кандидатов будет обнародован 9 февраля. В то же время кандидаты смогут снять свою кандидатуру с предвыборной гонки до 7 марта.

Напомним, вчера стало известно о выдвижении в президенты Александра Вилкула частью партии «Оппозиционный блок» и журналиста Дмитрия Гнапа партией «Сила людей».