Москаль очолив передвиборчий штаб Порошенка (ВІДЕО)

Москаль очолив передвиборчий штаб Порошенка. Фото: LIGA.net

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Racurs.ua

Генадій Москаль заявив про те, що він очолив передвиборчий штаб Петра Порошенка.

Голова Закарпатської облдержадміністрації заявив у студії телеканалу «М-студіо», що він наразі не лише очолює ОДА, а ще є керівником групи депутатів в облраді від «Блоку Петра Порошенка», а також осередка партійної організації БПП «Солідарність» та виборчого штабу кандидата у президенти Порошенка й VIP-агітатором.

Зауважимо, що наразі президент України ще не подав документи до Центральної виборчої комісії на реєстрацію кандидатом у президенти. Очікується, що висунення Порошенка у президенти відбудеться 29 січня у Міжнародному виставковому центрі. Водночас, за даними «РБК-Україна», це може відбутися 30 січня або 2 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Зареєструватися кандидатом у президенти можна до 4 лютого, а остаточний список кандидатів буде оприлюднено 9 лютого. Водночас кандидати зможуть зняти свою кандидатуру з передвиборчих перегонів до 7 березня.

Нагадаємо, вчора стало відомо про висунення у президенти Олександра Вілкула частиною партії «Опозиційний блок» та журналіста Дмитра Гнапа партією «Сила людей».