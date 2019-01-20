Проахметівська частина «Опоблоку» висунула Вілкула кандидатом у президенти

Олександр Вілкул, фото — Новое время

https://racurs.ua/ua/n117047-proahmetivska-chastyna-opobloku-vysunula-vilkula-kandydatom-u-prezydenty.html

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Частина партії «Опозиційний блок», яку асоціюють із Ринатом Ахметовим, 20 січня висунула у президенти України Олександра Вілкула.

Рішення про підтримку кандидатури Вілкула ухвалили на з’їзді партії в Запоріжжі, повідомляє офіційний сайт Вілкула.

Після цього у місцевому Палаці спорту відбувся форум «За мир і розвиток».

Вілкула висунули в президенти від колишньої Індустріальної партії України. У Міністерстві юстиції цей клон «Опозиційного блоку», який контролюють нардепи Вадим Новинський, Борис Колесников та Олександр Вілкул, зареєстрували наприкінці 2018 року.

Нова партія називається «Опозиційний блок — партія миру і розвитку». Формально Індустріальну партію зареєстрували у червні 2014 року, а її головою є співробітник компанії «Метінвест» Віталій Кисіль.

Зміна назви партії сталася після того, як бізнес-група Колесникова-Новинського-Вілкула не змогла узаконити рішення свого грудневого з’їзду, який вона позиціонувала як з’їзд «Опозиційного блоку». 18 грудня Окружний адмінсуд заборонив Мін’юсту реєструвати рішення цього з’їзду.

Минулого четверга документи для реєстрації до ЦВК подав кандидат від іншої частини «Опозиційного блоку» Юрій Бойко.

Президентські вибори відбудуться 31 березня, реєстрація кандидатів триватиме до 4 лютого, а остаточний список претендентів оприлюднять 9 лютого.