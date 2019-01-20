Проахметовская часть «Оппоблока» выдвинула Вилкула кандидатом в президенты

Александр Вилкул, фото — Новое время

https://racurs.ua/n117047-proahmetovskaya-chast-oppobloka-vydvinula-vilkula-kandidatom-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Часть партии «Оппозиционный блок», которую ассоциируют с Ринатом Ахметовым, 20 января выдвинула в президенты Украины Александра Вилкула.

Решение о поддержке кандидатуры Вилкула приняли на съезде партии в Запорожье, сообщает официальный сайт Вилкула.

После этого в местном Дворце спорта состоялся форум «За мир и развитие».

Вилкула выдвинули в президенты от бывшей Индустриальной партии Украины. В Министерстве юстиции этот клон «Оппозиционного блока», который контролируют нардепы Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Вилкул, зарегистрировали в конце 2018 года.

Новая партия называется «Оппозиционный блок — партия мира и развития». Формально Индустриальную партию зарегистрировали в июне 2014 года, а ее председателем является сотрудник компании «Метинвест» Виталий Кисель.

Изменение названия партии произошло после того, как бизнес-группа Колесникова-Новинского-Вилкула не смогла узаконить решение своего декабрьского съезда, который она позиционировала как съезд «Оппозиционного блока». 18 декабря Окружной админсуд запретил Минюсту регистрировать решения этого съезда.

В прошлый четверг документы для регистрации в ЦИК подал кандидат от другой части «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Президентские выборы состоятся 31 марта, регистрация кандидатов продлится до 4 февраля, а окончательный список претендентов обнародуют 9 февраля.