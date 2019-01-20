Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Аргентинский форвард Игуаин, фото — AFP

Стало известно, сколько Абрамович будет платить Игуаину в «Челси»

20 янв 2019, 18:55
999

Потенциальный новичок «Челси» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков премьер-лиги Англии (АПЛ).

Стороны договорились о переезде 31-летнего аргентинца в Англию и обсудили детали личного контракта, согласно которого игрок будет получать 270 тыс. фунтов стерлингов в неделю, сообщает 20 января Dailystar.

Сейчас Игуаин находится в аренде в «Милане». Также сообщается, что после окончания аренды «Челси», собственником которого является Борис Абрамович, сможет выкупить нападающего за 36 млн евро.

В этом сезоне Игуаин сыграл в итальянском чемпионате 15 матчей и забил 6 голов.

Первая пятерка зарплатного рейтинга АПЛ по состоянию на начало февраля 2018 года была следующей:

  1. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») — 1,5 тыс. фунтов в неделю.
  2. Месут Озил («Арсенал») — 350 тыс. фунтов.
  3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 290 тыс. фунтов.
  4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 260 тыс. фунтов.
  5. Ромелу Лукаку («Манчестр Юнайтед») и Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити» — 250 тыс. фунтов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше