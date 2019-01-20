Стало известно, сколько Абрамович будет платить Игуаину в «Челси»https://racurs.ua/n117046-stalo-izvestno-skolko-abramovich-budet-platit-iguainu-v-chelsi.htmlRacurs.ua
Потенциальный новичок «Челси» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков премьер-лиги Англии (АПЛ).
Стороны договорились о переезде 31-летнего аргентинца в Англию и обсудили детали личного контракта, согласно которого игрок будет получать 270 тыс. фунтов стерлингов в неделю, сообщает 20 января Dailystar.
Сейчас Игуаин находится в аренде в «Милане». Также сообщается, что после окончания аренды «Челси», собственником которого является Борис Абрамович, сможет выкупить нападающего за 36 млн евро.
В этом сезоне Игуаин сыграл в итальянском чемпионате 15 матчей и забил 6 голов.
Первая пятерка зарплатного рейтинга АПЛ по состоянию на начало февраля 2018 года была следующей:
- Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») — 1,5 тыс. фунтов в неделю.
- Месут Озил («Арсенал») — 350 тыс. фунтов.
- Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 290 тыс. фунтов.
- Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 260 тыс. фунтов.
- Ромелу Лукаку («Манчестр Юнайтед») и Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити» — 250 тыс. фунтов.