Стало известно, сколько Абрамович будет платить Игуаину в «Челси»

Аргентинский форвард Игуаин, фото — AFP

https://racurs.ua/n117046-stalo-izvestno-skolko-abramovich-budet-platit-iguainu-v-chelsi.html

Racurs.ua

Потенциальный новичок «Челси» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков премьер-лиги Англии (АПЛ).

Стороны договорились о переезде 31-летнего аргентинца в Англию и обсудили детали личного контракта, согласно которого игрок будет получать 270 тыс. фунтов стерлингов в неделю, сообщает 20 января Dailystar.

Сейчас Игуаин находится в аренде в «Милане». Также сообщается, что после окончания аренды «Челси», собственником которого является Борис Абрамович, сможет выкупить нападающего за 36 млн евро.

В этом сезоне Игуаин сыграл в итальянском чемпионате 15 матчей и забил 6 голов.

Первая пятерка зарплатного рейтинга АПЛ по состоянию на начало февраля 2018 года была следующей: