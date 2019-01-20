Лучший фильм 2018 года выбрала Американская гильдия продюсеров (ВИДЕО)

Кадр из фильма "Зеленая книга", фото — Без табу

https://racurs.ua/n117045-luchshiy-film-2018-goda-vybrala-amerikanskaya-gildiya-produserov-video.html

Racurs.ua

Ассоциация «Американская гильдия продюсеров» назвала американский драматический биографический фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли лучшей картиной 2018 года.

Церемония награждения состоялась 19 января в Лос-Анджелесе, сообщил Твиттер ассоциации.

Главные роли в драме сыграли звездные Вигго Мортенсен и Махершалы Али.

Лучшим анимационным фильмом назвали ленту «Человек-паук: Вокруг вселенной», лучшим драматическим сериалом — «Американцы», а комедийным — «Удивительная миссис Мейзел».

В фильме «Зеленая Книга» рассказывается об истории путешествия по югу США известного пианиста и водителя, между которыми зарождается дружба. Премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года.

Напомним, что в начале года в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Главную премию получил фильм «Богемская рапсодия». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победил черно-белый «Рома». Эта картина также получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 2018 году.