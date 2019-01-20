Найкращий фільм 2018 року обрала Американська гільдія продюсерів (ВІДЕО)

Кадр із фільму "Зелена книга", фото — Без табу

https://racurs.ua/ua/n117045-naykraschyy-film-2018-roku-obrala-amerykanska-gildiya-produseriv-video.html

Racurs.ua

Асоціація «Американська гільдія продюсерів» назвала американський драматичний біографічний фільм «Зелена книга» режисера Пітера Фарреллі кращою стрічкою 2018 року.

Церемонія нагородження відбулася 19 січня в Лос-Анджелесі, повідомив Твіттер асоціації.

Головні ролі у драмі зіграли зіркові Вігго Мортенсен і Махершали Алі.

Найкращим анімаційним фільмом назвали стрічку «Людина-павук: Навколо всесвіту», кращим драматичним серіалом — «Американці», а комедійним — «Дивовижна місіс Мейзел».

У фільмі «Зелена Книга» розповідається історія подорожі півднем США відомого піаніста й водія, між якими зароджується дружба. Прем'єра фільму відбулася торік у вересні.

Нагадаємо, що на початку року у Лос-Анджелесі відбулася 76-а церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус». Головну премію отримав фільм «Богемська рапсодія». У категорії «Кращий фільм іноземною мовою» переміг чорно-білий «Рома». Ця картина також отримала «Золотого лева» на Венеційському кінофестивалі в 2018 році.