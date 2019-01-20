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Аргентинський форвард Ігуаїн, фото — AFP
Стало відомо, скільки Абрамович платитиме Ігуаїну в «Челсі»https://racurs.ua/ua/n117046-stalo-vidomo-skilky-abramovych-platytyme-iguayinu-v-chelsi.htmlRacurs.ua
Потенційний новачок «Челсі» Гонсало Ігуаїн, права на якого належать «Ювентусу», увійде в п’ятірку найбільш високооплачуваних гравців прем'єр-ліги Англії (АПЛ).
Сторони домовилися про переїзд 31-річного аргентинця в Англію і обговорили деталі особистого контракту, за яким гравець буде отримувати 270 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, повідомляє 20 січня Dailystar.
Наразі Ігуаїн перебуває в оренді в «Мілані». Також повідомляється, що після закінчення оренди «Челсі» зможе викупити нападника за 36 млн євро.
У цьому сезоні Ігуаїн зіграв в італійському чемпіонаті 15 матчів і забив 6 голів.
Перша п’ятірка зарплатного рейтингу АПЛ станом на початок лютого 2018 року була такою:
- Алексіс Санчес («Манчестер Юнайтед») — 1,5 тис. фунтів на тиждень.
- Месут Озіл («Арсенал») — 350 тис. фунтів.
- Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 290 тис. фунтів.
- Серхіо Агуеро, «Манчестер Сіті» — 260 тис. фунтів.
- Ромелу Лукаку («Манчестр Юнайтед») і Кевін Де Брюйне, «Манчестер Сіті» —250 тис. фунтів.
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