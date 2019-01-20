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Ракурс
Аргентинський форвард Ігуаїн, фото — AFP

Стало відомо, скільки Абрамович платитиме Ігуаїну в «Челсі»

20 січ 2019, 18:55
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Потенційний новачок «Челсі» Гонсало Ігуаїн, права на якого належать «Ювентусу», увійде в п’ятірку найбільш високооплачуваних гравців прем'єр-ліги Англії (АПЛ).

Сторони домовилися про переїзд 31-річного аргентинця в Англію і обговорили деталі особистого контракту, за яким гравець буде отримувати 270 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, повідомляє 20 січня Dailystar.

Наразі Ігуаїн перебуває в оренді в «Мілані». Також повідомляється, що після закінчення оренди «Челсі» зможе викупити нападника за 36 млн євро.

У цьому сезоні Ігуаїн зіграв в італійському чемпіонаті 15 матчів і забив 6 голів.

Перша п’ятірка зарплатного рейтингу АПЛ станом на початок лютого 2018 року була такою:

  1. Алексіс Санчес («Манчестер Юнайтед») — 1,5 тис. фунтів на тиждень.
  2. Месут Озіл («Арсенал») — 350 тис. фунтів.
  3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 290 тис. фунтів.
  4. Серхіо Агуеро, «Манчестер Сіті» — 260 тис. фунтів.
  5. Ромелу Лукаку («Манчестр Юнайтед») і Кевін Де Брюйне, «Манчестер Сіті» —250 тис. фунтів.


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