В окупованій Абхазії стався інцидент із російським БТР: загинули військові РФ

В окупованій Абхазії стався інцидент із російським БТР / Фото: wikimedia

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В Абхазії загинуло троє військовослужбовців строкової служби російської бази внаслідок падіння БТР-80 в ущелину на шляху до пункту постійної дислокації. Інцидент стався ще 18 січня, проте відомо про нього стало лише сьогодні.

Колона російської бойової техніки слідувала з гірського полігону Цабал до пункту постійної дислокації. Внаслідок ДТП постраждало двоє військовослужбовців РФ. За даними ЗМІ, БТР, в якому перебувало п’ятеро осіб, впав з висоти 40 м, пише «Эхо Кавказа».

Зазначається, що під час проходження мотострілецької роти гірською дорогою під одним із бронетранспортерів обвалився ґрунт, бойова машина впала в ущелину.

Нагадаємо, внаслідок російсько-грузинської війни Москва в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів — Абхазії та Південної Осетії, а також направила війська і техніку на військові бази РФ на цих територіях. Весь світ, за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії, розглядають ці регіони, як окуповані Росією території Грузії. Військова присутність РФ в Абхазії і Південній Осетії порушує міжнародне право.

Водночас у вересні 2018 року повідомлялося, що НАТО продовжує підготовку Грузії до вступу в Альянс. У НАТО стурбовані активністю російських військових у регіоні Чорного моря, а також закликають РФ вивести свої війська з Абхазії та самопроголошеної Південної Осетії.