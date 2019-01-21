Організатора вбивства Гандзюк оголосили у розшук (ФОТО)

Посвідчення помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна, фото — strana.ua

https://racurs.ua/ua/n117065-organizatora-vbyvstva-gandzuk-ogolosyly-u-rozshuk-foto.html

Racurs.ua

Підозрюваного в організації вбивства співробітника мерії Херсона, активістки Катерини Гандзюк Служба безпеки України оголосила в розшук.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У переліку розшукуваних осіб вказані дані про кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко). Йому на початку грудня 2018 року заочно повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк. Отримано дозвіл суду на затримання Левіна.

В МВС повідомили, що підозрюваний зник ще 19 серпня 2018 року.

За версією слідства, саме Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк. Він виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

Левіна, якого шукають в Україні, насправді звати Олексій Олексійович Москаленко. Він неодноразово судимий за вбивства і грабежі, які скоював зі своїм батьком — Олексієм Москаленко.

Прізвище кримінальний авторитет змінив через «багату» злочинну біографію. У кримінальних колах Херсона 41-річний Москаленко відомий за прізвиськом Кілер.

Його батько з середини 90-х очолював бандитську бригаду, яка спеціалізувалася на пограбуванні таксистів і викраденні машин у Херсоні. До банди входило півсотні осіб. Її розбили у 2002 році.

У 2006 році Олексій Москаленко і його батько потрапив за грати разом зі своїм босом Володимиром Шпиндою у справі про серійні вбивства таксистів. Шпинда отримав довічний термін, а Олексій Москаленко-молодший — 12 років. У 2016 році батько і син вийшли на волю відповідно до «закону Савченко».

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Катерину Гандзюк кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні Києва.