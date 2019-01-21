Агресія РФ на Азові: ПАРЄ проведе термінові дебати у Страсбурзі

ПАРЄ проведе термінові дебати у Страсбурзі / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/ua/n117064-agresiya-rf-na-azovi-parie-provede-terminovi-debaty-u-strasburzi.html

Racurs.ua

Парламентська асамблея Ради Європи у четвер, 24 січня, проведе термінові дебати щодо агресії РФ в Азовському морі та Керченській протоці, за підсумками яких делегати повинні ухвалити резолюцію. Про це у Facebook написав очільник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Термінові дебати у ПАРЄ з резолюцією щодо ситуації на Азові відбудуться в четвер зранку у Страсбурзі», — вказав Ар'єв.

Київ пропонував назву резолюції «Відкрита російська агресія проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській єдності». Однак у ПАРЄ цю назву замінили більш пом’якшеним варіантом «Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки».

Сьогодні в Страсбурзі офіційно стартувала зимова сесія ПАРЄ. Засідання Бюро ПАРЄ триває у закритому режимі, де сторони обговорюють питання, які мають бути винесені у сесійну залу.

Як відомо, Росія не надіслала до Страсбурга свою делегацію і буде відсутня на сесіях протягом усього календарного року. В 2018 році Росія спробувала відновити свою участь у ПАРЄ. Бюро цієї організації на прохання генсека Турбйорна Ягланда та РФ створило спеціальну групу, яка через внесення змін до регламенту узгоджувала представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи.