Агрессия РФ на Азове: ПАСЕ проведет срочные дебаты в Страсбурге

ПАСЕ проведет срочные дебаты в Страсбурге / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117064-agressiya-rf-na-azove-pase-provedet-srochnye-debaty-v-strasburge.html

Racurs.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 24 января, проведет срочные дебаты из-за агрессии РФ в Азовском море и Керченском проливе, по результатам которых делегаты должны принять резолюцию. Об этом в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Срочные дебаты в ПАСЕ с резолюцией по ситуации на Азове пройдут в четверг утром в Страсбурге», — отметил Арьев.

Киев предлагал название резолюции «Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству». Однако в ПАСЕ это название заменили на более мягкий вариант «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности».

Сегодня в Страсбурге официально стартовала зимняя сессия ПАСЕ. Заседание Бюро ПАСЕ проходит в закрытом режиме, где стороны обсуждают вопросы, которые должны быть вынесены в сессионный зал.

Как известно, Россия не направила в Страсбург свою делегацию и будет отсутствовать на сессиях в течение всего календарного года. В 2018 году Россия попыталась возобновить свое участие в ПАСЕ. Бюро этой организации по просьбе генсека Турбйорна Ягланда и РФ создало специальную группу, которая путем внесения изменений в регламент согласовывала представление Москвы в уставных органа Совета Европы.