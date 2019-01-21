Организатора убийства Гандзюк объявили в розыск (ФОТО)

Удостоверение помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, фото — strana.ua

https://racurs.ua/n117065-organizatora-ubiystva-gandzuk-obyavili-v-rozysk-foto.html

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Подозреваемого в организации убийства сотрудника мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк Служба безопасности Украины объявила в розыск.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.

В списке разыскиваемых лиц указаны данные о криминальном авторитете Алексее Левине (Москаленко). Ему в начале декабря 2018 года заочно сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Получено разрешение суда на задержание Левина.

В МВД сообщили, что подозреваемый скрылся еще 19 августа 2018 года.

По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Левина, которого ищут в Украине, на самом деле зовут Алексей Алексеевич Москаленко. Он неоднократно судим за убийства и грабежи, которые совершал со своим отцом — Алексеем Москаленко.

Фамилию криминальный авторитет сменил из-за «богатой» преступной биографии. В криминальных кругах Херсона 41-летний Москаленко известен по прозвищу Киллер.

Его отец с середины 1990-х возглавлял бандитскую бригаду, которая специализировалась на ограблении таксистов и угоне авто в Херсоне.

В 2006 году Алексей Москаленко и его отец попал в тюрьму вместе со своим боссом Владимиром Шпиндой по делу о серийных убийствах таксистов. Шпинда получил пожизненный срок, а Алексей Москаленко-младший — 12 лет. В 2016 году отец и сын вышли на свободу согласно «закону Савченко».

Напомним, что 31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Екатерину Гандзюк кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице Киева.