Организатора убийства Гандзюк объявили в розыск (ФОТО)https://racurs.ua/n117065-organizatora-ubiystva-gandzuk-obyavili-v-rozysk-foto.htmlRacurs.ua
Подозреваемого в организации убийства сотрудника мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк Служба безопасности Украины объявила в розыск.
Соответствующую информацию обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.
В списке разыскиваемых лиц указаны данные о криминальном авторитете Алексее Левине (Москаленко). Ему в начале декабря 2018 года заочно сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Получено разрешение суда на задержание Левина.
В МВД сообщили, что подозреваемый скрылся еще 19 августа 2018 года.
По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.
Левина, которого ищут в Украине, на самом деле зовут Алексей Алексеевич Москаленко. Он неоднократно судим за убийства и грабежи, которые совершал со своим отцом — Алексеем Москаленко.
Фамилию криминальный авторитет сменил из-за «богатой» преступной биографии. В криминальных кругах Херсона 41-летний Москаленко известен по прозвищу Киллер.
Его отец с середины 1990-х возглавлял бандитскую бригаду, которая специализировалась на ограблении таксистов и угоне авто в Херсоне.
В 2006 году Алексей Москаленко и его отец попал в тюрьму вместе со своим боссом Владимиром Шпиндой по делу о серийных убийствах таксистов. Шпинда получил пожизненный срок, а Алексей Москаленко-младший — 12 лет. В 2016 году отец и сын вышли на свободу согласно «закону Савченко».
Напомним, что 31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Екатерину Гандзюк кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице Киева.