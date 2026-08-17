ТЦК передали в полицию 1,5 млн обращений по розыску уклонистов, заявили в Нацполиции. Фото:

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ТЦК та СП у 2026 році передали поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову за мобілізацією.

А з початку запровадження воєнного стану в Україні, поліцейські розслідували понад 20 тис. кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. Про це тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе заявив у інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим силовики обговорюють насамперед ті питання, де безпосередньо перетинається робота ЗСУ і НПУ. Це мобілізації, викриття зловживань під час бронювання та роботи військово-лікарських комісій, а також реагування на випадки СЗЧ.

Це велика спільна робота, де важливі постійний обмін інформацією і чітка взаємодія між усіма, хто за неї відповідає. Так само ми працюємо разом, коли виявляємо можливі зловживання з боку посадовців ТЦК, ВЛК чи інших структур, залучених до мобілізаційних процесів, — зазначив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, 24 липня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 31 жовтня 2026 року.

Джерело: «Цензор.НЕТ»