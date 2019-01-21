В оккупированной Абхазии произошел инцидент с российским БТР: погибли военные РФ

В оккупированной Абхазии произошел инцидент с российским БТР / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117066-v-okkupirovannoy-abhazii-proizoshel-incident-s-rossiyskim-btr-pogibli-voennye-rf.html

Racurs.ua

В Абхазии погибли трое военнослужащих срочной службы российской базы в результате опрокидывания БТР-80 в ущелье по пути в пункт постоянной дислокации. Инцидент произошел еще 18 января, однако известно о нем стало лишь сегодня.

Колонна российской боевой техники следовала с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. В результате ДТП пострадали два военнослужащих РФ. По данным СМИ, БТР, в котором находились пять человек, упал с высоты 40 м, пишет «Эхо Кавказа».

Во время следования мотострелковой роты по горной дороге под одним из бронетранспортеров осыпался грунт, боевая машина упала в ущелье.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Москва в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии, а также направила войска и вооружение на военные базы РФ на этих территориях. Весь мир, за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, рассматривают эти регионы, как оккупированные Россией территории Грузии. Военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.

В сентябре 2018 года сообщалось, что НАТО продолжает подготовку Грузии к вступлению в Альянс. В НАТО обеспокоены активностью российских военных в регионе Черного моря, а также призывают РФ вывести свои войска из Абхазии и самопровозглашенной Южной Осетии.