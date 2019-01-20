Кандидатом у президенти України висунули журналіста-розслідувача

Дмитро Гнап, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/ua/n117044-kandydatom-u-prezydenty-ukrayiny-vysunuly-jurnalista-rozsliduvacha.html

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Партія «Сила людей» висунула 20 січня кандидатом у президенти України журналіста Дмитра Гнапа.

Рішення ухвалили на всеукраїнському з’їзді партії, що відбувся у Києві. Про це йдеться у трансляції з’їзду цієї політичної сили на Фейсбук.

Гнап розповів, що оголосить публічну кампанію фандрайзингу — збору коштів. Йому необхідно зібрати 2,5 млн грн для реєстрації його кандидатом. Він вважає, що для ефективної виборчої кампанії потрібні ще 1,5−2 млн грн.

Гнап переконує, що готовий підтримати єдиного кандидата від демократичного табору, якщо він з’явиться.

«Якщо Садовий, Гриценко і Вакарчук домовляться, об'єднаються і висунуть єдиного кандидата, я готовий його підтримати», — сказав Гнап перед висуненням його кандидатури.

Водночас він сказав, що не вірить у те, що «політики по демократичному табору зможуть втамувати свої амбіції і об'єднатися».

«Сила людей» перед тим, як висунути Дмитра Гнапа провела партійні праймеріз. У 2012 році кандидат заснував агенцію журналістських розслідувань «Слідство.інфо». У 2013−2018 роках був керівником проекту «Слідство.інфо». У червні минулого року Гнап оголосив, що йде в політику.

Станом на 18 січня ЦВК зареєструвало 10 кандидатів у президенти України. У четвер документи для реєстрації до ЦВК подали народні депутати Олександр Шевченко та Юрій Бойко.

Вибори відбудуться 31 березня, реєстрація кандидатів триватиме до 4 лютого, а остаточний список претендентів оприлюднять 9 лютого.