Український ланцюг на Карловому мості: у Празі яскраво відзначили 100-річчя Соборності (ФОТО)

"Живий ланцюг" у Празі, фото — Твіттер Є.Перебийніса

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Живий ланцюг Єдності утворили сьогодні сотні українців та чехів через Карлів міст у Празі на знак солідарності з Україною та з нагоди 100-річчя Злуки.

Організатори події запрошували чехів та українців, які проживають у Празі, долучитися до символічної акції єднання у Фейсбук.

«Щороку „живим ланцюгом Соборності“ на мості Патона у Києві єднають Лівобережну і Правобережну Україну. Так само у Празі на Карловому мості через Влтаву ми символічно об'єдналися „живим ланцюгом“ — на знак солідарності з Україною», — відзначили організатори.

Учасники зібралися біля пам’ятника Карлу ІV на Кршіжовніцькій площі, що на початку Карлового мосту. Люди прийшли із українськими прапорами та іншою символікою.

Серед учасників був і Євген Перебийніс, посол України в Чехії.

«Карлів міст, звичайно, довгий, однак друзів України теж дуже багато», — констатували після акції єднання її організатори.

Акція у Празі схожа на ту, яку 21 січня 1990 року провели мільйони українців, коли взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Ця подія стала важливим кроком до проголошення української незалежності. Цього року 22 січня виповнюється 100 років з дня об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.