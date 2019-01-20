Ювелірку Кривого Рогу грабували з сумками (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n117042-uvelirku-kryvogo-rogu-grabuvaly-z-sumkamy-video.htmlRacurs.ua
У Кривому Розі сталося пограбування ювелірного магазина.
Увечері 19 січня в магазин увірвалися четверо у масках, які спакували коштовності у великі сині сумки, повідомляє «Перший Міський», оприлюднюючи записи камер спостереження.
Поліція поки не коментувала злочин, але, за даними журналістів, бандити відібрали зброю в охоронця. Саме прикладом автомата Калашникова один із грабіжників розбивав вітрини, щоб дістати коштовності.
Зловмисники діяли дуже швидко і награбоване складали в сині господарські сумки. Сума збитків наразі не повідомлялася.
Правоохоронці просять звернути увагу на цей факт і повідомляти їм про спроби продати награбоване.
Після злочину бандити втекли на автомобілі. Хоча у місті оголосили план-перехоплення, швидко зловити бандитів не вдалося.
Кримінальне провадження відкрили за фактом розбою. Це не перший подібний випадок в ювелірних магазинах Кривого Рогу. Влітку 2017 року банда у масках забрала коштовності з магазину в Інгулецькому районі міста.