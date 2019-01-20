Безглуздий конвеєр НАЗК: суд завернув 37 однакових матеріалів для належного оформлення

Суд повернув НАЗК 37 однакових матеріалів. Фото з відкритих джерел

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Харківський районний суд Харківської області 27 вересня 2018 року ухвалив 37 ідентичних постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 і ч. 2 ст. 172−7 КУпАП директора КП Харківської районної ради «Комуненерго».

В усіх 37 випадках матеріали справи повернуто до НАЗК для належного оформлення. Про це у своїй статті для «Ракурсу» пишуть експерти Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк та Анастасія Химичук.

«Очевидно, це найбільший порушник, якого зміг виявити спеціалізований антикорупційний орган. І той залишився непокараним», — зауважують автори.

Експерти кажуть, що було виявлено кілька випадків, коли судами ухвалено низку ідентичних постанов. Під час пошуку на сайті Судової влади України даних осіб, що притягувались до адміністративної відповідальності, встановлено, що в абсолютній більшості описаних вище випадків такою особою є одна людина. Так, Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя розглянуто дев’ять протоколів про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172−6 КУпАП, складених НАЗК щодо однієї особи.