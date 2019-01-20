Бестолковый конвейер НАПК: суд завернул 37 одинаковых материалов для надлежащего оформления

Суд вернул НАПК 37 одинаковых материалов. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n117041-bestolkovyy-konveyer-napk-sud-zavernul-37-odinakovyh-materialov-dlya-nadlejaschego-oformleniya.html

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Харьковский районный суд Харьковской области 27 сентября 2018 года вынес 37 идентичных постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 172−7 КУоАП директора КП Харьковского районного совета «Коммунэнерго».

Во всех 37 случаях материалы дела возвращены в НАПК для надлежащего оформления. Об этом в своей статье для «Ракурса» пишут эксперты Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк и Анастасия Химичук.

«Очевидно, это самый крупный нарушитель, которого смог обнаружить специализированный антикоррупционный орган. И тот остался безнаказанным», — отмечают авторы.

Эксперты говорят, что было выявлено несколько случаев, когда судами принят ряд идентичных постановлений. Во время поиска на сайте Судебной власти Украины данных лиц, привлекавшихся к административной ответственности, было установлено, что в абсолютном большинстве описанных выше случаев таким лицом является один человек. Так, Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья рассмотрено девять протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172−6 КУоАП, составленных НАПК в отношении одного лица.