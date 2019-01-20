Ювелирку Кривого Рога грабили с сумками (ВИДЕО)

Во время ограбления в Кривом Роге, скриншот видео

https://racurs.ua/n117042-uvelirku-krivogo-roga-grabili-s-sumkami-video.html

Racurs.ua

В Кривом Роге произошло ограбление ювелирного магазина.

Вечером 19 января в магазин ворвались четверо в масках, которые упаковали драгоценности в большие синие сумки, сообщает «Первый Городской», обнародовав записи камер наблюдения.

Полиция пока не комментировала преступление, но, по данным журналистов, бандиты отобрали оружие у охранника. Именно прикладом автомата Калашникова один из грабителей разбивал витрины, чтобы получить драгоценности.

Злоумышленники действовали очень быстро и награбленное сложили в синие хозяйственные сумки. Сумма ущерба пока не сообщалась.

Правоохранители просят обратить внимание на этот факт и сообщать им о попытках продать награбленное.

После преступления бандиты скрылись на автомобиле. Хотя в городе объявили план-перехват, быстро поймать грабителей не удалось.

Уголовное производство открыли по факту разбоя. Это не первый подобный случай в ювелирных магазинах Кривого Рога. Летом 2017 года банда в масках забрала драгоценности из магазина в Ингулецком районе города.