Украинская цепь на Карловом мосту: в Праге ярко отметили 100-летие Соборности (ФОТО)

"Живая цепь" в Праге, фото - Твиттер Е. Перебийниса

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Живую цепь Единства образовали сегодня сотни украинцев и чехов на Карловом мосту в Праге в знак солидарности с Украиной и по случаю 100-летия Соборности.

Организаторы события приглашали чехов и украинцев, проживающих в Праге, присоединиться к символической акции единения в Фейсбук.

«Ежегодно „живой цепью Соборности“ на мосту Патона в Киеве соединяют Левобережную и Правобережную Украину. В Праге на Карловом мосту через Влтаву мы символически объединились „живой цепью“ — в знак солидарности с Украиной», — отметили организаторы.

Участники собрались возле памятника Карлу IV на Кршижовницкой площади в начале Карлова моста. Люди пришли с украинскими флагами и другой символикой.

Среди участников был и Евгений Перебийнис, посол Украины в Чехии.

«Карлов мост, конечно, длинный, однако друзей Украины также очень много», — констатировали после акции единения ее организаторы.

Акция в Праге похожа на ту, которую 21 января 1990 года провели миллионы украинцев, когда взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в день 71-летия обьединения УНР и ЗУНР. Это событие стало важным шагом к провозглашению украинской независимости. В этом году 22 января исполняется 100 лет со дня объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.