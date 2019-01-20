Кандидатом в президенты Украины выдвинули журналиста-расследователя

Дмитрий Гнап, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n117044-kandidatom-v-prezidenty-ukrainy-vydvinuli-jurnalista-rassledovatelya.html

Racurs.ua

Партия «Сила людей» выдвинула 20 января кандидатом в президенты Украины журналиста Дмитрия Гнапа.

Решение было принято на всеукраинском съезде партии, который состоялся в Киеве. Об этом сообщается в трансляции съезда этой политической силы в Фейсбук.

Гнап рассказал, что объявит публичную кампанию фандрайзинга — сбора средств. Ему необходимо собрать 2,5 млн грн для регистрации кандидатом. Он считает, что для эффективной избирательной кампании нужны еще 1,5−2 млн грн.

Гнап утверждает, что готов поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится.

«Если Садовый, Гриценко и Вакарчук договорятся, объединятся и выдвинут единого кандидата, я готов его поддержать», — сказал Гнап перед выдвижением кандидатуры.

В то же время он сказал, что не верит в то, что политики по демократическому лагерю смогут умерить свои амбиции и объединиться.

«Сила людей» провела партийные праймериз и выдвинула Дмитрия Гнапа. В 2012 году кандидат основал агентство журналистских расследований «Слидство.инфо». В 2013—2018 годах был руководителем проекта «Слидство.инфо». В июне прошлого года Гнап объявил, что уходит в политику.

По состоянию на 18 января ЦИК зарегистрировал 10 кандидатов в президенты Украины. В четверг, 17 января, документы для регистрации в ЦИК подали народные депутаты Александр Шевченко и Юрий Бойко.

Выборы состоятся 31 марта, регистрация кандидатов продлится до 4 февраля, а окончательный список претендентов обнародуют 9 февраля.