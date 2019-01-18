Зеленский ответил журналистам на расследование о его российском бизнесе (ВИДЕО)

Зеленского заподозрили в ведении бизнеса в России. Фото: LIGA.net

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Владимир Зеленский, собравшийся баллотироваться в президенты, ведет бизнес по производству кино в России, установили журналисты программы «Схемы». Но комик это упорно отрицает.

В ходе журналистского расследования удалось выяснить, что основателем трех компаний из РФ «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс», занимающихся производством кинофильмов и телепередач, является компания Green Family Ltd (Кипр). Она же указана соучредителем «Квартала 95» в Украине. А среди ее конечных бенефициаров указаны Зеленский, его партнеры по бизнесу Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры, а также Тимур Миндич — соратник Игоря Коломойского.

Согласно данным «Схем», эти компании осуществляют активную хозяйственную деятельность на территории РФ и получают сотни миллионов рублей денежных поступлений ежегодно.

Данные реестра прокатных удостоверений кинофильмов в РФ свидетельствуют о том, что компания «Грин Филмс» выступала продюсером российских кинолент после начала агрессии России против Украины (фильмы «8 новых свиданий», «Между нами, девочками», «Петля Нестерова» и «8 лучших свиданий», которые вышли в 2014—2016 годах).

Кроме того, в расследовании говорится, что указанная компания выиграла конкурс на частичное финансирования производства кинофильмов из российского бюджета.

При этом в сюжете «Схем» упоминается о том, что Зеленский в нашумевшем интервью Дмитрию Гордону заявлял, что в последний раз его студия работала совместно с россиянами в 2012 году над фильмом, который вышел в 2014-м.

Пресс-служба Зеленского в комментарии программе отметила, что «студия „Квартал 95“, осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории РФ не производит».

Сам Зеленский сегодня опубликовал в соцсетях видеообращение, заявив, что не работает на территории России, хотя его компания на самом деле торгует интеллектуальными правами с 21-й страной, в том числе и с членами СНГ. Деньги от продажи этих прав, как утверждает шоумен, через западные компании возвращаются в Украину.

«Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и „Квартал 95“ помогали нашей армии финансами. Мы работаем только в нашей стране», — утверждает артист.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в штабе Зеленского рассказали о его отношениях с олигархом Коломойским.