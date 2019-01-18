Зеленський відповів журналістам на розслідування про його російський бізнес (ВІДЕО)

Зеленського запідозрили у веденні бізнесу в Росії. Фото: LIGA.net

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Володимир Зеленський, який зібрався балотуватися в президенти, веде бізнес із виробництва кіно в Росії, встановили журналісти програми «Схеми». Але комік це наполегливо заперечує.

Під час журналістського розслідування вдалося з’ясувати, що засновником трьох компаній із РФ «Вайсберг Пікчерс», «Платінумфільм» та «Грін Філмс», що займаються виробництвом кінофільмів і телепередач, є компанія Green Family Ltd (Кіпр). Вона ж вказана співзасновником «Кварталу 95» в Україні. А серед її кінцевих бенефіціарів вказані Зеленський, його партнери по бізнесу Андрій Яковлєв, Сергій та Борис Шефіри, а також Тимур Міндіч — соратник Ігоря Коломойського.

За даними «Схем», ці компанії здійснюють активну господарську діяльність на території РФ й отримують сотні мільйонів рублів грошових надходжень щорічно.

Дані реєстру прокатних посвідчень кінофільмів у РФ свідчать про те, що компанія «Грін Філмс» виступала продюсером російських кінострічок після початку агресії Росії проти України (фільми «8 нових побачень», «Між нами, дівчатками», «Петля Нестерова» та «8 кращих побачень», які вийшли у 2014−2016 роках).

Окрім того, в розслідуванні йдеться, що зазначена компанія виграла конкурс на часткове фінансування виробництва кінофільмів із російського бюджету.

При цьому в сюжеті «Схем» згадується про те, що Зеленський у гучному інтерв’ю Дмитру Гордону заявляв, що востаннє його студія працювала спільно з росіянами в 2012 році над фільмом, який вийшов у 2014-му.

Прес-служба Зеленського в коментарі програмі зазначила, що «студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні жодних продуктів на території РФ не виробляє".

Сам Зеленський сьогодні опублікував у соцмережах відеозвернення, заявивши, що не працює на території Росії, хоча його компанія насправді торгує інтелектуальними правами з 21-ю країною, в тому числі й членами СНД. Гроші від продажу цих прав, як стверджує шоумен, через західні компанії повертаються до України.

«Ми туди не їздимо, я там не виступаю, на мене там навіть заведено кримінальну справу через те, що я та «Квартал 95» допомагали нашій армії фінансами. Ми працюємо лише в нашій країні», — стверджує артист.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в штабі Зеленського розповіли про його відносини з олігархом Коломойським.