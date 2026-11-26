БпЛА атаковали станцию «Транснефти» в российском Башкортостане. Фото:

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Ракурс

Російське місто Туймази у Республіці Башкортостан зазнало атаки безпілотників.

У четвер вночі, 26 листопада, на території країни-агресора перебувала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Субханкулово». Цей об'єкт є структурним підрозділом Туймазинського нафтопровідного управління російської компанії «Транснєфть — Урал». Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

У мережі з’явилися відео, як палає російський об'єкт. Ступінь ураження станції наразі невідомий. Російська влада поки офіційно не коментувала обстріл.

Як відомо, ЛВДС «Субханкулово» — це ключовий вузол російської «Транснєфті» у Башкортостані, який розташований за 1 тис. 300 км від кордону України. Станція приймає, зберігає та перекачує нафту із Західного Сибіру й Башкортостану на НПЗ і в магістральні трубопроводи.

Нагадаємо, 25 листопада у Самарській області РФ спалахнули відразу два російські нафтопереробні заводи. На Куйбишевському НПЗ були уражені установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу і два резервуари. А на Сизранському НПЗ була уражена установка первинної переробки АВТ-6, очистки сірки, каталітичного риформінгу, гідроочистки та ізомеризації, а також два резервуари.