МИД Украины отреагировало на заявление руководства Ливии об ударе по российскому кораблю. Фото:

https://racurs.ua/n217600-ukraina-otreagirovala-na-zayavlenie-livii-ob-udare-po-korablu-rf-v-portu-bengazi.html

Ракурс

МЗС України відреагувало на заяву керівництва Лівії про те, що удар по російському корвету в порту Бенгазі може розцінюватися як оголошення війни.

Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації, реалізуючи невід'ємне право на самооборону, передбачене ст. 51 Статуту ООН. Саме тому має право завдавати ударів по законних російських військових цілях. Зокрема, це військові кораблі, вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, а також танкери тіньового флоту РФ. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі «Суспільному».

Україна нікого не «втягує" та нікуди не «переносить» війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони, — заявив речник МЗС.

За словами Тихого, що українські удари відповідають нормам міжнародного та міжнародного гуманітарного права. Дипломат наголосив, що міжнародне право не встановлює географічних обмежень щодо реалізації права на самооборону.

Представник МЗС наголосив, що наголосив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а її дії не мають на меті завдати шкоди цій країні чи її народу.

Нагадаємо, Лівія засудила удари України по російському корвету «Меркурій» у порту Бенгазі й вважає, що ця українська військова операція є рівнозначною оголошенню війни. У Триполі вже готують юридичні й дипломатичні заходи у відповідь на дії Києва й закликали Раду Безпеки ООН внести президента України Володимира Зеленського до списку терористів.

Джерело: «Суспільне»