Ливия осудила операцию Украины против российских судов в порту Бенгази. Фото:

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Лівія засудила удари України по російському корвету «Меркурій» у порту Бенгазі.

У Президентській раді та МЗС Лівії вважають, що ця українська військова операція є рівнозначною оголошенню війни. У Тріполі вже готують юридичні й дипломатичні заходи у відповідь на дії Києва. Про це заявив член Президентської ради Лівії Муса Аль-Коні та повідомляється на сайті дипломатичного відомства країни, передає Libyan News Agency.

За словами Аль-Коні, Україна несе повну відповідальність за атаку на російські кораблі. Ці дії він вважає терористичними. Також він наголосив, що український президент Володимир Зеленський навіть «хвалився цим».

На думку лівійського чиновника, ці дії рівнозначні оголошенню війни проти лівійської держави. Посадовець зазначив, що територію, територіальні води та стратегічні об'єкти Лівії не можна використовувати для дій, які загрожують безпеці країни.

Ми негайно почнемо вживати всіх необхідних правових та дипломатичних заходів — як на регіональному, так і на міжнародному рівні — щоб притягнути до відповідальності тих, хто порушив суверенітет Лівії та загрожує миру й безпеці. Це включає передачу справи до Міжнародного Суду ООН, Ради Безпеки ООН та інших відповідних організацій з метою захисту прав лівійської держави та її громадян усіма законними засобами, — наголосив Аль-Коні.

Також чиновник закликав Раду Безпеки ООН внести Зеленського до списку терористів.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України знищили російський корвет «Меркурій», який РФ прийняла на озброєння у 2023 році. Разом із кораблем був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї.

Джерело: Libyan News Agency