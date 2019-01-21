Олега Ляшка та Володимира Зеленського висунули у президенти їхні партії. Фото: mediananny.com

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Лідера Радикальної партії Олега Ляшка висунули у президенти. Таке рішення ухвалили члени його політсили на сьогоднішньому з’їзді.

Підсумки голосування делегатів оголосив глава політради Радикальної партії Юрій Зінченко, повідомив у Twitter журналіст Євген Солонина.

У свою чергу партія «Слуга народу» висунула кандидатом у президенти коміка Володимира Зеленського, навколо якого спалахнув політичний скандал у зв’язку з розслідуванням журналістів про його російський кінобізнес.

Рішення про висунення Зеленського для участі в передвиборчих перегонах також було ухвалено на сьогоднішньому з’їзді його партії, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-центр політсили.

Також сьогодні стало відомо, що позафракційного нардепа Надію Савченко буде висунуто в президенти від партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко», яку очолює її сестра Віра.

Савченко, котра перебуває у СІЗО за підозрою в плануванні захоплення влади в країні, висунуть кандидатом у президенти на з’їзді зазначеної партії, який відбудеться 26 січня в готелі «Україна» в Києві.

Нагадаємо, напередодні частина партії «Опозиційний блок» висунула в президенти Олександра Вілкула, а партія «Сила людей» — журналіста Дмитра Гнапа.

Також відомо, що нинішнього главу держави Петра Порошенка висунуть у президенти наприкінці січня або на початку лютого. Різні джерела називають кілька дат — 29, 30 січня та 2 лютого.

Вибори президента України заплановано на 31 березня поточного року. Реєстрація кандидатів триватиме до 4 лютого включно, а остаточні списки кандидатів оприлюднять 9 лютого. Вийти з передвиборчих перегонів, знявши свою кандидатуру, можна буде до 7 березня.