Давос-2019: благие намерения на фоне неявки мировых лидеров и замедления темпов роста экономики (ФОТО, ВИДЕО)

Давос-2019: благие намерения на фоне неявки мировых лидеров и замедления темпов роста экономики

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Racurs.ua

Всемирный экономический форум 22 января официально начал свою работу в Давосе. В течение этой недели в рамках форума состоится около 350-ти различных мероприятий, участие в которых примут лидеры многих стран, а также руководители крупнейших мировых компаний.

Форум был основан в 1971 году по инициативе профессора Клауса Шваба при Международном институте менеджмента в Женеве, президентом которого в то время был украинский экономист Богдан Гаврилишин. Миссия форума: улучшить мир путем привлечения бизнеса, политических, академических и других лидеров общества для формирования глобальных, региональных и отраслевых повесток дня. Поэтому в течение 22−25 января лидеры бизнеса, политики и общественности будут обсуждать судьбу глобальной экономики и создавать коллективную стратегию «улучшения мира».

Главные темы Давоса-2019

В пресс-службе Всемирного экономического форума (ВЭФ) отметили, что главной темой этого года будет глобализация в эпоху четвертой промышленной революции.

«Глобализация 4:0» — официальное название темы Давоса-2019. Исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб отметил, что «четвертую волну глобализации» необходимо максимально сориентировать на благосостояние людей на фоне мировой нестабильности.

Также участники форума намерены искать решение проблемы изменения климата, поскольку экстремальные погодные явления вышли в лидеры рисков. В ежегодном отчете ВЭФ указано, что экологические риски находятся во главе списка, учитывая количество наводнений, штормов, пожаров и других стихийных явлений, которые потрясли мир в прошлом году. Кроме этого, эксперты напоминают о существовании проблемы с адаптацией людей к глобальным изменениям климата.

Кто в этом году посетит швейцарские Альпы?

Крупнейшим мировым политиком на Давосе-2019 будет канцлер Германии Ангела Меркель. Ее коллега — британский премьер Тереза Мэй, которая пытается справиться с Brexit, пропустит нынешний форум. Также в Давос не приедут президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, глава Китая Си Цзиньпин (китайскую делегацию возглавит вице-президент). Делегацией США на Всемирном экономическом форуме будет руководить министр финансов Стивен Мнучин, пишет Bloomberg. «Российский дом» в Давосе на фоне санкционного давления отказался от участия в январской сессии ВЭФ.

Вместе с тем Давос посетят японский премьер Синдзо Абэ, его голландский коллега Марк Рютте, новозеландский — Джасинда Ардерн, итальянский — Джузеппе Конте, президент Бразилии Жаир Болсонару. Кроме этого, в сессиях форума примут участие президент Швейцарии Ули Маурер, один из самых знаменитых в мире ведущих-натуралистов 92-летний Дэвид Аттенборо, который является также старейшим участником форума, и принц Уильям. Самому молодому участнику Давоса — южноафриканскому фотографу Скаю Микеру — всего 16 лет.

Украинская делегация

Делегацию Украины в Давосе представят президент Петр Порошенко, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Всего в различных встречах примут участие свыше 3 тыс. человек — представителей правительств и руководителей компаний. Самых богатых и влиятельных людей мира будут охранять около 5 тыс. правоохранителей.

Сколько стоит участие в форуме?

Членские и партнерские взносы участников форума варьируются от 60 тыс. до 600 тыс. швейцарских франков в зависимости от уровня доступа к мероприятиям форума. The New York Times сообщал, что базовый «корпоративный» пакет для глав различных компаний достигает 50 тыс. франков (но на форум еще надо получить приглашение). Если есть приглашение, «билет» участника стоит еще 18 тыс. франков.

Для участия в мероприятиях, связанных с профилем своей компании, придется выложить еще около 160 тыс. франков. Самый высокий уровень доступа имеют компании — «стратегические партнеры», для них участие стоит более 600 тыс. франков, пишет «Тиждень». Участие в мероприятиях форума традиционно принимают технологические гиганты вроде Facebook, Google, Alibaba Group и другие из топ-100 крупнейших корпораций мира. Вместе с тем, отметим, что в попечительском совете форума присутствует глава «Сбербанка России» Герман Греф.

В то же время, ВВС отмечает, что платят за участие в ВЭФ лишь компании. Все остальные участники приглашаются бесплатно. Сбор для компаний составляет 23,8 тыс. евро с одного представителя. Но для поездки в Давос необходимо быть членом ВЭФ и платить ежегодные взносы. Bloomberg отмечает, что в прошлом году форум заработал 337 млн долл. (70% этих средств — членские взносы компаний).

Угроза мировой экономике: о чем предупреждают МВФ и главы мировых компаний?

Международный валютный фонд 21 января понизил прогнозы глобального роста, а опрос руководителей компаний из разных уголков мира указал на усиление пессимистических настроений на фоне неопределенности и торговой напряженности. Потенциальными двигателями кризиса могут стать торговая война США и Китая, Brexit и снижение темпов роста Пекина (если население Китая «затянет» пояс, страна повиснет гирей на шее мировой экономики).

«Мировая экономика растет более медленными темпами, чем ожидалось, а риски возрастают», — отметила глава МВФ Кристин Лагард, пишет Reuters.

Лагард призвала чиновников готовиться к «серьезному замедлению» темпов роста экономики.

В докладе МВФ о состоянии мировой экономики World Economic Outlook ожидается, что рост экономики составит 3,5% в этом году и 3,6% в 2020 году. На пересмотр прогнозов в сторону понижения повлияло ослабление показателей в Европе, в частности, Германии и Италии. Проблемы Китая и вероятный выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения в ближайшие годы также усилят волатильность на финансовых рынках.

Руководители 1400 компаний в свою очередь ожидают замедления темпов роста мировой экономики. В этом году торговую напряженность ожидают 29% лидеров компаний.

«Мировая экономика напоминает лыжную гонку по бездорожью», — резюмировала Кристин Лагард.