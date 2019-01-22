Давос-2019: благі наміри на тлі неявки світових лідерів та сповільнення темпів економічного росту (ФОТО, ВІДЕО)

Давос-2019: благі наміри на тлі неявки світових лідерів та сповільнення темпів економічного росту

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Всесвітній економічний форум у Давосі 22 січня офіційно розпочав свою роботу. Впродовж цього тижня в рамках форуму буде проведено близько 350-ти різних заходів, участь у яких братимуть лідери багатьох країн, а також очільники найбільших світових компаній.

Форум був заснований у 1971 році з ініціативи професора Клауса Шваба при Міжнародному інституті менеджменту в Женеві, президентом якого на той час був український економіст Богдан Гаврилишин. Форум має на меті «поліпшити світ шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства для формування глобальних, регіональних, галузевих і повісток дня». Тому впродовж 22−25 січня лідери бізнесу, політики та громадськості обговорюватимуть долю глобальної економіки і напрацьовуватимуть колективну стратегію «поліпшення світу».

Головні теми Давосу-2019

У прес-службі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) зазначили, що головною темою 2019 року буде глобалізація в епоху четвертої промислової революції.

«Глобалізація 4:0» — офіційна назва ключової теми Давосу-2019. Виконавчий директор ВЕФ Клаус Шваб зазначив, що «четверту хвилю глобалізації» варто максимально зорієнтувати на добробут людей на тлі світової нестабільності.

Також учасники форуму шукатимуть рішення проблеми зміни клімату, оскільки екстремальні погодні явища цьогоріч вважаються ризиком номер один. У щорічному звіті ВЕФ вказано, що екологічні ризики переважають у переліку, з огляду на кількість повеней, штормів, пожеж та інших стихійних явищ, які торік сколихнули світ. Окрім цього, експерти зауважують на існування проблеми з адаптацією людей до глобальних змін клімату.

Хто цьогоріч відвідає швейцарські Альпи?

Найбільшим світовим політиком на Давосі-2019 буде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її колега — британський прем'єр Тереза Мей, яка намагається впоратися з Brexit, пропустить цьогорічний форум. Також у Давос не приїдуть президент США Дональд Трамп, французький лідер Еммануель Макрон, глава Китаю Сі Цзіньпін (китайську делегацію очолить віце-президент). Делегацією США на Всесвітньому економічному форумі керуватиме міністр фінансів США Стівен Мнучін, пише Bloomberg. «Російський дім» в Давосі на тлі санкційного тиску відмовився від участі у січневій сесії ВЕФ.

Разом з тим Давос відвідають японський прем'єр Сіндзо Абе, його голландський колега Марк Рютте, новозеландський — Джасінда Ардерн, італійський — Джузеппе Конте, президент Бразилії Жаір Болсонару. Окрім цього, у сесіях форуму братимуть участь президент Швейцарії Улі Маурер, один із найзнаменитіших у світі ведучих-натуралістів 92-річний Девід Аттенборо, який є найстаршим учасником форуму, та принц Вільям. Наймолодшому учаснику Давосу — південноафриканському фотографу Скайє Мікеру — лише 16 років.

Українська делегація

Українську делегацію на Давосі представлять президент Петро Порошенко, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, міністр фінансів Оксана Маркарова, віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міський голова Києва Віталій Кличко та інші.

Загалом у зустрічах візьмуть участь понад 3 тис. осіб — представники урядів і керівники компаній. Найбагатших та найвпливовіших людей світу охоронятимуть майже 5 тис. правоохоронців.

Скільки коштує участь у форумі?

Членські та партнерські внески учасників форуму варіюються від 60 тис. до 600 тис. швейцарських франків залежно від рівня доступу до заходів форуму. The New York Times повідомляв, що базовий «корпоративний» пакет для глав різних компаній сягає 50 тис. франків (але на форум ще треба отримати запрошення). За наявності запрошення «квиток» учасника коштує ще 18 тис. франків. Для участі в заходах, пов’язаних з профілем своєї компанії, доведеться викласти ще близько 160 тис. франків.

Найвищий рівень доступу мають компанії — «стратегічні партнери», для них участь коштує понад 600 тис. франків, пише «Тиждень». Участь у заходах форуму традиційно беруть технологічні гіганти на кшталт Facebook, Google, Alibaba Group та інші з топ-100 найбільших корпорацій світу. Разом з тим, зауважимо, що в опікунській раді форуму є очільник «Сбербанка России» Герман Греф.

Водночас, ВВС зазначає, що платять за участь у ВЕФ лише компанії. Всі інші учасники запрошуються безкоштовно. Збір для компаній становить 23,8 тис. євро з одного представника. Але для поїздки у Давос необхідно бути членом ВЕФ і сплачувати щорічні внески. Bloomberg зауважує, що торік форум заробив 337 млн дол. (70% цих коштів — членські внески компаній).

Загроза світовій економіці: про що попереджають МВФ та очільники світових компаній?

Міжнародний валютний фонд 21 січня понизив прогнози глобального зростання, а опитування керівників компаній з різних куточків світу вказало на посилення песимістичних настроїв на тлі невизначеності і торгової напруженості. Потенційними рушіями кризи можуть стати торговельна війна США і Китаю, Brexit та зниження темпів росту Пекіна (якщо населення Китаю «затягне» пасок, країна стане гирею на шиї світової економіки).

«Світова економіка зростає більш повільними, ніж очікувалося, темпами, а ризики зростають», — зазначила глава МВФ Крістін Лагард, пише Reuters.

Лагард закликала чиновників готуватися до «серйозного уповільнення» темпів росту економіки.

У доповіді МВФ про стан світової економіки World Economic Outlook очікується, що зростання економіки складе 3,5% цьогоріч і 3,6% у 2020 році. На перегляд прогнозів у бік зниження вплинуло ослаблення показників в Європі, зокрема, у Німеччині та Італії. Проблеми Китаю та ймовірний вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди найближчими роками також посилять волатильність на фінансових ринках.

Керівники 1400 компаній у свою чергу очікують на уповільнення темпів росту світової економіки. Цьогоріч торговельної напруженості очікують 29% лідерів компаній.

«Світова економіка схожа на лижний спринт по бездоріжжю», — резюмувала Крістін Лагард.