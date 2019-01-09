На Закарпатті прикордонник намагався з’їсти хабар під час затримання (ФОТО)

Прикордонник погорів на хабарі. Фото: Чернівецький Промінь

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Прикордонник служби пункту пропуску «Лужанка» намагався з’їсти хабар під час затримання.

Правоохоронці встановили, що інспектор за певну винагороду допомагав громадянам займатися контрабандою. Про це 9 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Корупціонер вимагав гроші від контрабандистів та сприяв переміщенню контрафактних сигарет з України в країни Євросоюзу. Від одного із порушників посадовець вимагав 1 тис. дол., а кошти отримував частинами.

Зловмисника затримали під час одержання останньої частини хабара у сумі 200 дол. Корупціонер спробував з’їсти гроші, щоб уникнути відповідальності, але це йому не вдалося зробити.

Нагадаємо, 26 грудня поліція Києва затримала керівника структурного підрозділу одного із столичних банків під час отримання нею частини хабара в сумі 5 тис. дол. Загалом зловмисниця вимагала майже 1 млн грн й за цю суму обіцяла продати майно банку по заниженій вартості.