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Ракурс
Прикордонник погорів на хабарі. Фото: Чернівецький Промінь

На Закарпатті прикордонник намагався з’їсти хабар під час затримання (ФОТО)

9 січ 2019, 19:06
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Прикордонник служби пункту пропуску «Лужанка» намагався з’їсти хабар під час затримання.

Правоохоронці встановили, що інспектор за певну винагороду допомагав громадянам займатися контрабандою. Про це 9 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Корупціонер вимагав гроші від контрабандистів та сприяв переміщенню контрафактних сигарет з України в країни Євросоюзу. Від одного із порушників посадовець вимагав 1 тис. дол., а кошти отримував частинами.

Зловмисника затримали під час одержання останньої частини хабара у сумі 200 дол. Корупціонер спробував з’їсти гроші, щоб уникнути відповідальності, але це йому не вдалося зробити.

Прикордонник намагався з’їсти хабар. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 26 грудня поліція Києва затримала керівника структурного підрозділу одного із столичних банків під час отримання нею частини хабара в сумі 5 тис. дол. Загалом зловмисниця вимагала майже 1 млн грн й за цю суму обіцяла продати майно банку по заниженій вартості.

Джерело: Ракурс


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