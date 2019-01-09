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Ракурс
Пограничник погорел на взятке. Фото: Чернівецький Промінь

На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку во время задержания (ФОТО)

9 янв 2019, 19:06
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Пограничник службы пункта пропуска «Лужанка» пытался съесть взятку во время задержания.

Правоохранители установили, что инспектор за определенные деньги помогал гражданам заниматься контрабандой. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Коррупционер требовал деньги от контрабандистов и способствовал перемещению контрафактных сигарет из Украины в страны Евросоюза. От одного из нарушителей чиновник требовал 1 тыс. долл., а средства получал частями.

Злоумышленника задержали во время получения последней части взятки в сумме 200 долл. Коррупционер попытался съесть деньги, чтобы избежать ответственности, но это ему не удалось сделать.

Пограничник пытался съесть взятку. Фото: Нацполиция

Напомним, 26 декабря полиция Киева задержала руководителя структурного подразделения одного из столичных банков во время получения ею части взятки в сумме 5 тыс. долл. Всего злоумышленница требовала почти 1 млн грн и за эту сумму обещала продать имущество банка по заниженной стоимости.

Источник: Ракурс


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