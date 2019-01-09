На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку во время задержания (ФОТО)

Пограничник погорел на взятке. Фото: Чернівецький Промінь

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Пограничник службы пункта пропуска «Лужанка» пытался съесть взятку во время задержания.

Правоохранители установили, что инспектор за определенные деньги помогал гражданам заниматься контрабандой. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Коррупционер требовал деньги от контрабандистов и способствовал перемещению контрафактных сигарет из Украины в страны Евросоюза. От одного из нарушителей чиновник требовал 1 тыс. долл., а средства получал частями.

Злоумышленника задержали во время получения последней части взятки в сумме 200 долл. Коррупционер попытался съесть деньги, чтобы избежать ответственности, но это ему не удалось сделать.

Напомним, 26 декабря полиция Киева задержала руководителя структурного подразделения одного из столичных банков во время получения ею части взятки в сумме 5 тыс. долл. Всего злоумышленница требовала почти 1 млн грн и за эту сумму обещала продать имущество банка по заниженной стоимости.