На взятке во Львовской области погорел следователь Национальной полиции (ФОТО)

На Львовщине полицейского задержали на взятке. Фото: Днепроград

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На взятке задержали следователя одного из городских отделов Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Горе-правоохранитель требовал от местной жительницы взятку в сумме 12 тыс. долл. Об этом 22 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

За эту неправомерную выгоду следователь обещал посодействовать женщине, которая хранила дома наркотики, в переквалификации ее незаконных действий на менее тяжкую статью УК. Деньги должны были перечислить на созданный банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн.

Коррупционера задержали на рабочем месте после того, как средства поступили на счет. Ожидается, что задержанному объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении взяток чиновника Главного управления Гоструда Киевщины. Чиновник брал деньги в частных и государственных предприятий, учреждений и организаций за содействие в предоставлении допуска к работе с электрооборудованием.