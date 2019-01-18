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Ракурс
Задержание чиновника, фото: Пресс-центр СБУ

На взятке поймали чиновника Гоструда Киевщины: изъяты 120 тыс. долл. (ФОТО)

18 янв 2019, 11:11
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на систематическом получении взяток сотрудника Главного управления Гоструда Киевщины.

Как оказалось, чиновник брал деньги у частных и государственных предприятий, учреждений и организаций за содействие в предоставлении допуска к работе с электрооборудованием.

В частности, правоохранители зафиксировали получение чиновником одной из таких взяток в форме двух «траншей» — первая часть составляла 20 тыс. грн, при получении второй части — 8 тыс. грн, злоумышленника задержали.

В служебном кабинете чиновника также обнаружили 70 тыс. грн, а в его доме — 120 тыс. долл. США.

Сейчас должностному лицу объявлено о подозрении. За получение взятки в особо крупном размере (ч. 3, ст. 368 Уголовного кодекса) ему грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Фото: Пресc-центр СБУ

Напомним, в феврале 2017 года во время получения 112 тыс. грн взятки сотрудники СБУ задержали чиновника Гоструда Киева. Эти деньги взяточник требовал у одного из предпринимателей за получение разрешений, необходимых для функционирования на территории Киевщины восьми автозаправочных станций.

Источник: Ракурс


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