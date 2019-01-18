На хабарі спіймали посадовця Держпраці Київщини: вилучено 120 тис. дол. (ФОТО)

Затримання чиновника, фото: Прес-центр СБУ

https://racurs.ua/ua/n116965-brav-habari-za-dopusk-do-roboty-z-elektroobladnannyam-sbu-zatrymala-posadovcya-upravlinnya.html

Racurs.ua

Служба безпеки України (СБУ) викрила на систематичному отриманні хабарів посадовця Головного управління Держпраці Київщини.

Як виявилося, чиновник брав гроші у приватних та державних підприємств, установ й організацій за сприяння у наданні допуску до роботи з електрообладнанням.

Зокрема, правоохоронці зафіксували отримання чиновником одного з таких хабарів у формі двох «траншів» — перша частина складала 20 тис. грн, під час отримання другої частини — 8 тис. грн, зловмисника затримали.

У службовому кабінеті чиновника також знайшли 70 тис. грн, а в його помешканні — 120 тис. дол. США.

Наразі посадовцю оголошено про підозру. За отримання хабара в особливо великому розмірі (ч. 3, ст. 368 Кримінального кодексу) йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у лютому 2017 року під час отримання 112 тис. грн хабара співробітники СБУ затримали чиновника Держпраці Києва. Ці гроші хабарник вимагав в одного з підприємців за отримання дозволів, необхідних для функціонування на території Київщини восьми автозаправних станцій.