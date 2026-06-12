ВАКС оставил под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Фото:

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ВАКС залишив під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У п’ятницю, 12 червня, Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою Галущенку ще на два місяці. Водночас підозрюваному зменшили заставу з 200 млн грн до 150 млн грн. Про це Центр протиції корупції 12 червня повідомив у Telegram.

Адвокат Галущенка пообіцяв, що захист подаватиме апеляцію на рішення Антикорупційного суду.

Нагадаємо, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Посадовця викрили у рамках операції «Мідас» та оголосили про підозру ще 16 лютого.

Його підозрюють у вчиненні низки особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.