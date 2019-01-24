Відпочинок Гонтаревої на Мальдівах. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n117204-vidpochynok-gontarevoyi-na-maldivah-zmi-povidomyly-scho-nabu-zakrylo-kryminalne-provadjennya.html

Racurs.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження щодо екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Її підозрювали у внесенні недостовірних відомостей в е-декларацію. В НАБУ стверджували, що Гонтарева, ймовірно, не вказала доходи, на які вона змогла відпочити на Мальдівах у 2016 році.

Про це «Українським новинам» повідомило неназване джерело в правоохоронних органах.

Справу розслідували ще з 18 липня 2017 року за ст. 366−1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Розслідування було розпочато за рішенням суду.

В липні 2016 рoку Гoнтaревa рaзoм з синoм і чoлoвікoм відпoчивaлa в гoтелі The Sun Siyam Iru Fushi нa Мaльдівaх тa не зaдеклaрувaлa суттєві зміни у свoїй е-деклaрaції, щo мoже свідчити прo вчинення кримінaльнoгo злoчину.

Спрaву булo зaкритo 19 грудня 2018 рoку у зв’язку з відсутністю в її діях склaду кримінaльнoгo злoчину.

Нагадаємо, що навесні 2018 року НАБУ вже повідомляло про намір закрити кримінальне провадження від 18 серпня 2017 року щодо Гонтаревої. Детектив НАБУ встановив, що сума, яку вона витратила на відпочинок, є меншою 249,9 тис. грн, тобто це менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.