Отдых Гонтаревой на Мальдивах: СМИ сообщили, что НАБУ закрыло уголовное производство

Отдых Гонтаревой на Мальдивах. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n117204-otdyh-gontarevoy-na-maldivah-smi-soobschili-chto-nabu-zakrylo-ugolovnoe-proizvodstvo.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство в отношении экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Ее подозревали во внесении недостоверных сведений в е-декларацию. В НАБУ утверждали, что Гонтарева, вероятно, не указала доходы, на которые она смогла отдохнуть на Мальдивах в 2016 году.

Об этом «Украинским новостям» сообщил неназванный источник в правоохранительных органах.

Дело расследовали еще с 18 июля 2017 года по ст. 366−1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Расследование было начато по решению суда.

В июле 2016 года Гонтарева вместе с сыном и мужем отдыхала в отеле The Sun Siyam Iru Fushi на Мальдивах, но не задекларировала существенные изменения в своей е-декларации, что может свидетельствовать о совершении уголовного преступления.

Дело было закрыто 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

Напомним, что весной 2018 года НАБУ уже сообщало о намерении закрыть уголовное производство от 18 августа 2017 года в отношении Гонтаревой. Детектив НАБУ установил, что сумма, которую она потратила на отдых, меньше 249,9 тыс. грн, то есть это меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.