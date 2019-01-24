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После скандала Зеленский заявил о выходе из кипрской компании, имеющей бизнес в России. Фото: Telekritika

«Слуга народа»: после скандала Зеленский заявил о выходе из кипрской компании, работающей в России (ВИДЕО)

24 янв 2019, 11:08
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Комик Владимир Зеленский утверждает, что вышел из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет российскими кинокомпаниями.

Зеленский показал документ, якобы подтверждающий факт владения 300 акциями кипрской компании, а также заявил о своем выходе из акционеров Green Family LTD, говорится в сюжете ТСН.

По словам шоумена, он не будет ждать пять лет, чтобы выйти из бизнеса, связанного с Россией, а сделает все в максимально короткие сроки.

Отметим, что недавно журналисты провели расследование, в рамках которого стало известно, что конечными бенефициарами кипрской компании Green Family LTD является Зеленский и его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шерифы, Тимур Миндич. Указанная компания владеет тремя российскими фирмами, которые занимаются производством кино- и телепрограмм. Одна из этих кинокомпаний только в 2017 году получила от Министерства культуры РФ 35 млн руб.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил журналистам на расследование о его российском бизнесе. Шоумен упорно все отрицал, заявив, что на него в России даже заведено уголовное дело из-за помощи украинской армии.


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