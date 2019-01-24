«Слуга народу»: після скандалу Зеленський заявив про вихід з кіпрської компанії, що працює в Росії (ВІДЕО)

Після скандалу Зеленський заявив про вихід з кіпрської компанії, що працює в Росії. Фото: Telekritika

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Гуморист і шоумен Володимир Зеленський заявив про вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, яка володіє російськими кінокомпаніями.

Зеленський показав документ, що підтверджує факт володіння 300 акціями кіпрської компанії, а також заявив про свій вихід з акціонерів Green Family LTD, повідомляється в сюжеті ТСН.

За словами шоумена, він не буде чекати п’ять років, щоб вийти з бізнесу, пов’язаного з Росією, а зробить все в максимально короткі терміни.

Зазначимо, що недавно журналісти провели розслідування, в рамках якого стало відомо, що кінцевим бенефіціарами кіпрської компанії Green Family LTD є Зеленський і його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шериф, Тимур Миндич. Зазначена компанія володіє трьома російськими фірмами, які займаються виробництвом кіно- і телепрограм. Одна з цих кінокомпаній тільки в 2017 році отримала від міністерства культури РФ 35 млн руб.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відповів журналістам на розслідування про його російський бізнес. Шоумен наполегливо все заперечував, заявивши, що проти нього в Росії порушено кримінальну справу через допомогу українській армії.