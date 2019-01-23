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Венесуела охоплена протестами, фото — Reuters
Революція у Каракасі: що відбувається в охопленій протестами Венесуелі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n117191-revoluciya-u-karakasi-scho-vidbuvaietsya-v-ohopleniy-protestamy-venesueli-foto-video.htmlRacurs.ua
Жертвами зіткнень, які сталися під час антиурядових виступів у Венесуелі, стали вже щонайменше шестеро людей.
Ще 16 маніфестантів отримали поранення, повідомила 23 січня місцева газета El Nacional.
Двох людей вбили у середу під час демонстрації у місті Сан-Крістобаль (штат Тачіра).
Раніше про чотирьох убитих маніфестантів у штаті Барінас написав у Твіттер депутат опозиційної Національної асамблеї (парламент Венесуели) Фредді Суперлано.
Акції протесту тривають у більшості міст країни. Їх організувала опозиція, яка вимагає в президента Ніколаса Мадуро зректися влади. Акції протесту супроводжуються зіткненнями маніфестантів з підрозділами поліції і Національної гвардії.
Нагадаємо, що голова парламенту і лідер опозиції Хуан Гуайдо в середу оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави під час опозиційного мітингу в Каракасі.
Повідомляється також, що поліція застосувала газ до демонстрантів у Каракасі.
Це рішення станом на вечір 23 січня визнали США, Аргентина, Перу, Канада і генсек Організації американських держав (ОАД). А от лідери Мексики і Болівії підтримали Мадуро.
Сьогодні Держдеп США заявив, що Сполучені Штати допускають будь-які варіанти дій щодо Венесуели. У відповідь Мадуро заявив, що Венесуела розриває дипломатичні відносини з США.
В ООН закликали політичні сили в Венесуелі почати діалог.